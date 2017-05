Elf Afghaanse bewakers van Amerikaanse ambassade omgekomen in Kaboel

kv

Bij de aanslag met een bomvrachtwagen van woensdagochtend in een diplomatieke wijk in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, zijn ook elf Afghaanse bewakers van de Amerikaanse ambassade omgekomen. Dat heeft een Amerikaanse verantwoordelijke gemeld. En ook bij sommige van de andere ambassades in de regio vielen slachtoffers.

Volgens een kaderlid van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, raakten bij de aanslag ook elf Amerikanen gewond die werken voor de Amerikaanse diplomatie.



De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson heeft in een persbericht de "dwaze en laffe daad" veroordeeld, en heeft verzekerd dat "het engagement van de Verenigde Staten in Afghanistan onwankelbaar is". Het Witte Huis sprak woensdag al van "een verschrikkelijke aanslag".



Washington is diplomatiek en militair gezien nog steeds zeer betrokken in Afghanistan. In het land zijn 8.400 Amerikaanse militairen ontplooid, naast de 5.000 manschappen die door andere NAVO-landen werden gestuurd. President Donald Trump denkt erover na om nog enkele duizenden extra militairen te sturen.



Bij de aanslag, die bij het begin van de heilige vastenmaand ramadan plaatsvond, vielen volgens een voorlopige balans 90 doden en meer dan 400 gewonden. In de wijk bevinden zich verschillende ambassades, zoals die van de VS, Duitsland en Frankrijk, ministeries en het NAVO-hoofdkwartier. Door de ontploffing werden ook vijftig voertuigen vernield.



De Duitse minister van Buitenlandse Zaken liet woensdag ook nog weten dat een Afghaanse bewakingsagent van de Duitse ambassade omkwam, en dat verschillende werknemers van de ambassade gewond raakten. De Britse openbare omroep BBC bevestigde ook dat een werknemer van BBC Afghan de aanslag niet overleefde, terwijl aan de Egyptische ambassade een bewakingsagent omkwam.



De aanslag werd nog niet opgeëist. De taliban hebben hun betrokkenheid wel al ontkend.