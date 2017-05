Brits groot verkiezingsdebat moet het zonder May stellen

KVE

Acht dagen voor de door haar uitgeroepen vervroegde verkiezingen heeft de Britse premier Theresa May geschitterd door haar afwezigheid op het 'grote verkiezingsdebat' op televisie. De andere politieke leiders maakten daar handig gebruik van en verweten de Tory-politica "zwakheid" (Jeremy Corbyn van Labour) en "lafheid" (Caroline Lucas van de Green Party). May, die wegens recente ongelukkige uitspraken de voorsprong van haar Conservatieven heeft zien slinken als sneeuw voor de zon, neemt daarmee zoetjesaan de plaats van pispaal van de pers over van Corbyn, die de stijgende peilingspercentages van Labour heus niet aan de Britse media te danken heeft.

Aan het debat op de BBC namen de leiders van de zeven grootste partijen plaats, met uitzondering dus van de Tories, waar de niet om haar verbale vaardigheden bekende May haar plaats liet innemen door minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd. Net als Tony Blair wil zij een "tweede Thatcher" zijn, maar waar Blair de bijnaam 'Thatcher zonder handtas' kreeg, soliciteert May naar het epitheton 'Thatcher zonder (radde) tong'.



Ter verdediging van May: vanaf haar aankondiging van een vroege stembusgang maakte zij duidelijk dat zij aan geen enkel debat zou deelnemen. Zij geeft de voorkeur aan campagnevoeren temidden de mensen, zonder verbale worstelpartijen met andere partijleiders. Dat klonk mogelijk goed, maar heeft het kiesvolk niet kunnen overtuigen. De schuld voor de kelderende percentages bij de opiniepeilers is evenmin geheel die van May: het verkiezingsprogramma van de Tories - met als kernwoord de onvermijdelijke bezuinigingen - ligt velen zwaar op de maag, in het bijzonder de dementia (hervorming van de pensioenen).



Ook de aanslag in Manchester vorige week maandag lijkt niet in het voordeel van de Conservatieven uit te draaien. De nationalisten van Ukip leggen zelfs een deel van de verantwoordelijkheid ervoor bij de Conservatieven.



Het liedje 'Liar Liar' (Leugenaar, Leugenaar), waarin May wordt beschuldigd van meervoudig liegen, is in Groot-Brittannië zowat de hit van het moment.



Dinsdag koos May, op bezoek in Wolverhampton, voor de aanval op 'zwart schaap' Corbyn. Met hem aan het roer kan Albion een kruis maken over een succesvolle brexit, voorspelde zij.