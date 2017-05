Duitsland laat van terreurplannen verdachte tiener vrij

Bewerkt door: LB

31/05/17 - 17u23 Bron: ANP

Illustratiefoto. © Photo News.

De zeventienjarige Syriër die gisteren in Duitsland werd opgepakt omdat hij van plan zou zijn geweest een zelfmoordaanslag in Berlijn te plegen, is vandaag vrijgelaten. De verdenkingen blijken toch niet zo sterk als aanvankelijk gedacht, aldus justitie.