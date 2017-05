Duitsland stelt uitzetting Afghaanse asielzoekers uit na aanslag in Kaboel

Bewerkt door: LB

31/05/17 - 14u50 Bron: Belga

Afghaanse arbeiders ruimen het puin voor de Duitse ambassade in Kaboel. © ap.

Een voor vandaag in Duitsland geplande groepsuitzetting van afgewezen Afghaanse asielzoekers is geannuleerd na de dodelijke ontploffing met een autobom in Kaboel, die het leven kostte aan minstens 80 mensen. Dat heeft het Duitse persagentschap DPA uit regeringskringen vernomen.