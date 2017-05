Twaalfjarige slaat alarm voor vader die dronken achter het stuur zit

Bewerkt door: jv

Een 12-jarige jongen heeft maandag ingegrepen toen zijn vader naast hem dronken achter het stuur zat. De twee reden op de snelweg in de buurt van Bordeaux toen de jongen zich zo onveilig voelde dat hij zijn familie verwittigde. De familie belde de politie, en zo kon een mogelijks zwaar ongeval vermeden worden.

Het was pas na aandringen van zijn zoon en na een lichte aanrijding dat een dronken man van rond de 50 maandag in het zuidwesten van Frankrijk besloot de snelweg te verlaten en zich te parkeren op een rustplaats, waar hij door de politie slapend in zijn auto werd aangetroffen.



In het voertuig was "een sterke alcoholgeur" waar te nemen. Volgens de agenten was de man gedesori├źnteerd en niet in staat om op vragen te antwoorden, en werd hij pas wakker nadat ze hem verschillende keren dooreenschudden.



Volgens de zoon had zijn vader voor het rijden "anijsdrank" gedronken. De man bleek 2,76 promille alcohol in het bloed te hebben. Hij zal worden berecht voor rijden onder invloed en voor het in gevaar brengen van het leven van anderen.