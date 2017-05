IVI

31/05/17 - 10u24 Bron: Reuters, Belga

video Rusland heeft maandagavond met succes kruisraketten ingezet tegen terreurgroep IS in Syrië. Dat bevestigt Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov vandaag.

Het gaat om vier Kalibr-raketten, afgevuurd door een fregat en een duikboot in de Middellandse Zee. Doelwit waren "faciliteiten" van IS in Palmyra. Alle projectielen hebben hun doel geraakt.



Rusland had op voorhand de Verenigde Staten, Turkije en Israël op de hoogte gebracht van de raketaanval.