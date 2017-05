Tientallen doden na zelfmoordaanslag in ambassadewijk Kaboel

IVI

31/05/17 - 06u53 Bron: Reuters, AP, ANP

Volgens de Afghaanse minister van Gezondheid zijn zeker 60 mensen gewond geraakt. © Twitter .

Bij een zware explosie in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn deze ochtend tientallen doden en gewonden gevallen. Een autobom is ontploft nabij het Sanbakplein, in de buurt van verschillende ministeries en buitenlandse ambassades.

De autobom is afgegaan dicht bij de Duitse ambassade, vermoedelijk gaat het om een zelfmoordaanslag. Er zouden tientallen doden zijn. De Afghaanse minister van Gezondheid spreekt over zeker 60 gewonden.



De explosie, die is afgegaan tijdens het spitsuur in de stad, was voelbaar tot honderden meters verderop. Huizen in de buurt zijn enorm beschadigd.



Nederlandse media melden dat de ambassade van Nederland zich in dezelfde wijk bevindt. Er is nog geen weet van buitenlandse slachtoffers. België heeft sinds 2014 geen ambassade meer in Kaboel.







