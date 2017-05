"Nederlandse vrouw vermist in Libische hoofdstad"

Door: redactie

31/05/17 - 06u43

De Libische hoofdstad Tripoli. © reuters.

De Nederlandse Yvonne Snitjer wordt vermist in de Libische hoofdstad Tripoli. Dat meldt de website Joop.nl, waar zij opiniestukken voor schrijft. Snitjer woont in de stad, waar ze sinds 2014 een educatiecentrum runt. Ze werd voor het laatst gezien in een café. Het minister van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en doet onderzoek.

Snitjer schrijft regelmatig over Libië in opiniestukken op Joop.nl. Op haar profielpagina op die website meldt ze dat ze interesse in Libië kreeg, nadat ze in 2011 gewonde Libiërs in Nederland heeft ondersteund. Sindsdien is ze regelmatig in het land te vinden en richtte ze een educatie-kenniscentrum genaamd Al Eureka op in Tripoli. In 2014 werd Snitjer door EenVandaag geïnterviewd over de onveilige situatie in Libië, nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders in het land had opgeroepen onmiddellijk te vertrekken.



Op Twitter plaatsen mensen die Snitjer kennen ongeruste berichten. Sjitner twitterde regelmatig, vaak meerdere berichten per dag. Sinds 26 mei heeft ze niets meer geplaatst.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie: "We zijn ermee bezig, en proberen na te gaan wat er aan de hand is. Maar dat is lastig door de allesbehalve overzichtelijke situatie in Libië. Dingen functioneren niet zoals ze zouden moeten functioneren."



De Nederlandse ambassade in Libië is door de huidige situatie in het land uitgeweken naar de Tunesische hoofdstad Tunis.