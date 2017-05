Rel op Amerikaanse school door 'dag zonder blanken', professor die niet wil deelnemen onder vuur

kv

Een professor aan het Evergreen State College in de Amerikaanse staat Washington ligt zwaar onder vuur op de hogeschool waar hij lesgeeft. De studenten beschuldigen hem van racisme en op de school braken vorige week twee dagen lang protesten uit. De studenten zijn zo furieus, dat de politie de docent donderdag aanraadde om de onderwijsinstelling tijdelijk de mijden. Hij gaf dan maar les in een park in de buurt.

Machtsvertoning "Op een universiteitscampus mag het recht van iemand om te spreken - of aanwezig te zijn - nooit gebaseerd zijn op huidskleur." Bret Weinstein, professor biologie De docent had eerder dit jaar zijn bezorgdheid geuit over voorgestelde beleidswijzigingen, waarbij onder andere het ras van de kandidaten een grotere rol zou gaan spelen bij het aanwervingsproces.



Volgens de Washington Times krijgt Weinstein ook de wind van voren omdat hij dit jaar niet wil deelnemen aan een 'Day of Absence'. Op die dag, die jaarlijks plaatsvindt op de school, blijven de zwarte studenten thuis, terwijl de blanke studenten deelnemen aan verschillende antiracismeworkshops, zo schrijft nieuwssite Heat Street. Dit jaar wilde de school echter een andere invulling van de dag: de blanke studenten zouden voor een dag verbannen worden van de school. Daar is Weinstein, die in het verleden wel altijd deelnam aan het initiatief, niet mee akkoord.



"Er is een gigantisch verschil tussen een groep of coalitie die beslist om zichzelf vrijwillig te verwijderen uit een gedeelde ruimte om hun belangrijke en ondergewaardeerde rol in de verf te zetten (...) en een groep of coalitie die een andere groep aanmoedigt om weg te gaan", zo schreef Weinstein in een e-mail. "Het eerste is een krachtige oproep tot bezinning, wat natuurlijk een vernietigend effect heeft op de logica van de verdrukking. Het tweede is een machtsvertoning en een uiting van verdrukking," ging hij verder. "Op een universiteitscampus mag het recht van iemand om te spreken - of aanwezig te zijn - nooit gebaseerd zijn op huidskleur".



Weinstein stelde voor om een presentatie te organiseren over rassen vanuit wetenschappelijk en evolutionair oogpunt, waarbij iedereen welkom zou zijn, los van ras, geloof of politieke overtuiging.