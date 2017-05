Zes mensen opgepakt bij antiterreuroperaties in Frankrijk

bewerkt door: sam

30/05/17 - 18u56 Bron: Belga

Agenten patrouilleren in Biarritz. © ap.

De Franse terreurbestrijdingsdiensten hebben gisteren en vandaag vier mannen en twee vrouwen opgepakt in Bordeaux en de regio Parijs.

Ze worden ervan verdacht meerdere mensen te helpen geholpen naar het Iraaks en Syrisch conflictgebied te reizen. In Bordeaux waren er vijf arrestaties, in Parijs één. De arrestanten zijn gekend voor radicalisering, meldt BFMTV.



Nog volgens de nieuwszender zou één van hen acht jaar gevangen hebben gezeten in de gevangenis van Guantanamo op Cuba. In 2009 kwam de man vrij na helemaal buiten verdenking te zijn gesteld.