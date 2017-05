Parijse modefotograaf verdacht van verkrachting

Bewerkt door: mvdb

30/05/17 - 17u15 Bron: ANP

Modellen wachten hun beurt af voor een auditieronde in de Indiase hoofdstad New Delhi (archieffoto). © afp.

Een Franse modefotograaf wordt ervan verdacht tijdens fotosessies mannequins of fotomodellen te hebben verkracht. De verdachte Yannick D. is aangehouden na klachten van negen mannequins over verkrachting en aanranding, meldde de Franse nieuwssite 20minutes vandaag.