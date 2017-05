Meer en meer doodzieke Chinezen met geld zoeken medische redding in buitenland

© massgeneral.org.

Buitenlandse ziekenhuizen lokken meer en meer een nieuwe lichting van Chinese 'medische toeristen' weg van het overbelaste en manke gezondsheidssysteem: patiënten die in eigen land ten dode zijn opgeschreven. Maar alleen de rijksten kunnen het zich permitteren, de armen blijven overgeleverd aan lange wachtlijsten en gebrekkige verzorging. Volgens een studie van The Lancet uit 2015 staat China pas 92ste gerangschikt op 188 landen.

De New York Times schetst het voorbeeld van Guo Shushi, een 63-jarige Chinese projectontwikkelaar met maagkanker. Ondanks chirurgische ingrepen, chemotherapie en bestralingen in twee Chinese ziekenhuizen bleef Shushi doodziek. Zijn schoonzoon raadde hem toen bedrijven in de medische toerismesector aan die online hun diensten aanboden.



Zo kwam Shushi in het Dana-Farber Cancer Institute in Boston terecht, waar hij een moderne behandeling met immunotherapie onderging. Na amper vier maanden deed de medicatie, die in China niet voorhanden was, Shushi's tumor al krimpen. Kostprijs: 220.000 dollar (197.000 euro), volledig betaald uit eigen zak. Niet voor iedereen weggelegd dus.



Maar wél voor de rijkere Chinese patiënten, die worden gelokt door westerse ziekenhuizen. Het Massachusetts General Hospital in Boston helpt de Chinezen bij het plannen van de reis en hun verblijf in de VS. Net als de Mayo Clinic en het Boston Children's Hospital voorziet het ziekenhuis ook vertalers om de communicatie vlot te laten verlopen.



Draaide het medische toerisme vanuit China tot nu toe vooral rond plastische chirurgie en tandheelkunde waarvan de behandelingen in het buitenland goedkoper waren, dan betreft het tegenwoordig patiënten voor wie in eigen land - met meer dan 1,4 miljard inwoners - geen geneeskundige redding meer bestaat. China buitengeraken is voor hen dan ook van levensbelang.



Half miljoen

Vorig jaar trokken naar schatting een half miljoen Chinezen naar het buitenland voor een geneeskundige behandeling. Dat is een vervijfvoudiging ten opzichte van het jaar ervoor, volgens Ctrip.com International, een van de Chinese reisbureaus die ook medische reizen in het aanbod opnemen. Het grootste deel daarvan vertrekt voor plastische ingrepen of voor routineonderzoeken, maar het aantal ongeneeslijk zieke reizigers is eveneens toegenomen.



Shushi is een van de meer dan duizend patiënten voor wie de Hope Noah Health Company, met basis in Peking, vorig jaar een medische trip naar de VS of Japan organiseerde. Een verdubbeling in vergelijking met 2015. Hope Noah verwelkomt de patiënten op de luchthavens in China of Japan, voert ze naar hun logeerplek en zorgt voor een vertaler tijdens de consultaties in het ziekenhuis.



In China krijgen dagelijks zo'n 12.000 mensen de diagnose van kanker. De overlevingskansen na vijf jaar liggen er op ongeveer dertig procent, terwijl dat in de VS op zo'n zeventig procent ligt. Ondanks financiële inspanningen van de overheid kampt het enorme land met lastige problemen in de gezondheidszorg.