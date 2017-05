Door: redactie

video Tien dagen voor de verkiezingen in Groot-Brittannië wordt de kloof tussen premier Theresa May en de socialistische oppositieleider Jeremy Corbyn almaar kleiner.

In een verkiezingsprogramma op televisie gisteravond kwam May ook behoorlijk onzeker over, vooral toen het over migratie ging. Corbyn leek meer ontspannen, hij heeft ook weinig te verliezen.