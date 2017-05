'Drug van de jihadisten' duikt op in Frankrijk

EB

30/05/17 - 14u08 Bron: AFP

Archiefbeeld van een partij captagonpillen. © afp.

De Franse douane heeft zo'n 135 kilo captagon, een pepmiddel dat "de drug van de jihadisten" wordt genoemd, onderschept in januari en februari. De drugs doken op in de Parijse luchthaven Charles de Gaulle en werden meteen in beslag genomen. Dat maakte de Franse douane vandaag bekend op haar website.