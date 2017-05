"Het was intens": Lauren (29) bevalt op natuurlijke wijze en zonder verdoving van baby van bijna 6 kilogram

Koen Van De Sype

Ze hadden haar gezegd dat haar zoon "een beetje groter dan gemiddeld" zou zijn bij de scan op 20 weken, maar iedereen keek toch twee keer naar de weegschaal toen Lauren Flaugher (29) uit het Amerikaanse Missouri eerder deze maand - op natuurlijke manier en zonder enige pijnmedicatie - beviel van haar tweede kindje. Want hij woog net geen 6 kilogram.

"De dag ervoor had ik een afspraak met de vroedvrouw en die dacht dat hij tussen de 4,3 en 4,5 kilogram zou wegen", vertelt de kersverse mama. Toen het moment van de bevalling aanbrak in het Birth and Wellness Center, koos Lauren ervoor om het op de natuurlijke manier te doen. (lees hieronder verder)

"Mijn man was de hele tijd bij me en hield mijn hand vast vanaf het moment dat mijn water brak. Het duurde 8,5 uur en het persen zelf amper 30 minuten. We moesten enkele verschillende bewegingen uitproberen omdat hij een beetje vast kwam te zitten, maar we kwamen op geen enkel moment in de problemen."



Vroedvrouw

Toen de vroedvrouw hem na zijn geboorte wilde wegen, bleek er een probleem te zijn: hij was te zwaar voor de weegschaal. Die ging maar tot 5,5 kilogram. "De vroedvrouw draaide zich naar me om en zei dat het niet zou lukken", aldus Lauren. "Ik dacht eerst dat ze een grapje maakte, maar gelukkig had ze ook een digitale weegschaal bij zich. En daarop bleek Finn ruim 5,9 kilogram te wegen. Ik bleef maar zeggen dat het niet mogelijk kon zijn." (lees hieronder verder)