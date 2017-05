Auto rijdt in op menigte in Rome: minstens vijf gewonden

Door: redactie

30/05/17 - 01u10 Bron: Belga

Archieffoto. © epa.

In de Italiaanse hoofdstad Rome zijn vijf mensen gewond geraakt nadat een wagen van de baan raakte en terechtkwam in de menigte. Dat meldt de Italiaanse politie. Eén slachtoffer is er erg aan toe. Mogelijk werd de bestuurster van de wagen onwel.