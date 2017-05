Zwitserse piloot mag zich niet meer melden in het Reto-Romaans

Door: redactie

29/05/17 - 22u50 Bron: AD.nl

Jets van de het stuntteam Patrouille Suisse vliegen in formatie naast een Bombardier CS 100. Het betekende de start van de werelkdampioenschappen skiën in Sankt-Moritz. Foto uit februari 2017. © photo news.

Het Zwitsers parlement wil dat lokaal vliegverkeer alleen nog in het Engels communiceert. Een piloot kan zich nu nog melden in een van de vier officiële talen: Duits, Frans, Italiaans en Reto-Romaans. Die laatste taal wordt door zo'n 35.000 mensen gesproken.

De volksvertegenwoordiging in Bern is het er vandaag in meerderheid over eens geworden dat deze veeltalige communicatie moet ophouden.



Het is beter voor de veiligheid in de lucht als de sport- en hobbyvliegers zich in hun communicatie beperken tot één taal, het Engels, aldus de Nationalrat, het Zwitserse parlement.