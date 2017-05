Drama aan Costa del Sol: dronken Brit maait argeloze voetgangers omver

EB

29/05/17 - 18u35 Bron: The Daily Mail

© Twitter.

video Een Britse autobestuurder heeft onder invloed van drank en drugs een ware ravage aangericht aan de Spaanse Costa del Sol. Na een uit de hand gelopen champagnefeestje maaide de kerel aan het stuur van zijn zware Audi SQ7 drie mensen van het voetpad. In de daaropvolgende politieachtervolging maakte de man nog eens drie slachtoffers, onder wie een zeven weken oude baby. Er zouden twee arrestaties zijn verricht.

De dolle rit begon gisteravond omstreeks 21 uur aan de Ocean Club in de badplaats Puerto Banus. Daar vond de jaarlijkse champagneparty plaats. Dit feestje is erg in trek bij de 'rich and famous'. Personeel van de club zou de Brit met aandrang verzocht hebben om de zaak te verlaten nadat hij in een handgemeen betrokken zou zijn geweest.



Dit viel duidelijk niet in goede aarde bij de 'afgewezen' feestvierder. Als een dolleman scheurde hij weg met zijn Audi. Daarbij maaide hij drie mensen van het voetpad en pleegde vluchtmisdrijf.



De intussen gealarmeerde politie zette de politie de achtervolging in. De dolle rit eindigde in het mondaine Marbella, waar de onverlaat in een voetgangerszone verschillende mensen aanreed en enkele auto's ramde. Mensen sprongen voor hun leven in de struiken.