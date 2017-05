Tijger doodt verzorgster in Brits dierenpark: "Het was totale paniek"

MVDB/SVM

29/05/17 - 20u27 Bron: BBC

Een tijger heeft vanmorgen rond 11 uur lokale tijd een verzorgster gedood in het Britse dierenpark Hamerton Zoo. Op sociale media ontstond even het gerucht dat het dier daarna ontsnapt zou zijn, maar daar bleek niets van aan. Volgens de politie kwam de tijger een omheind terrein binnen waar ook de vrouw aanwezig was.

Pete Davis was als bezoeker in de buurt toen het drama zich afspeelde. "Ze was de kooi ingelopen nadat een van haar collega's geroepen had", klinkt het. "Enkele ogenblikken later brak de hel los. Ik hoorde een bloedstollende schreeuw, een andere verzorger liep naar buiten en zei dat we moesten vluchten. Het was totale paniek. Enkele verzorgers gooiden stukken vlees om de tijgers opnieuw onder controle te proberen krijgen. We werden opgevangen in een ander gebouw en moesten daar tien minuten blijven. Intussen zagen we de verzorgers wel met de handen in het haar rondlopen."



"Toen we weg mochten, hebben we geen tijger meer opgemerkt. We zagen enkel een lege grasheuvel, het drama moet zich aan de andere kant afgespeeld hebben. Mensen waren echt bang. Ze vroegen ons om direct te vertrekken en daarna werd het park gesloten. Het was nog vroeg, meer dan honderd bezoekers zullen er allicht nog niet geweest zijn."



Een traumahelikopter landde iets na 11.30 uur in het dierenpark. Een kwartier eerder werden de bezoekers naar de uitgang begeleid.