Engelse zoo ontruimd na "ernstig incident"

MVDB

29/05/17 - 17u15 Bron: BBC

Police called to reports of "serious incident" at Hamerton Zoo Park, Cambridgeshire, but no animals have escaped https://t.co/eUt7gZ4nuy — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 29, 2017

De bezoekers van een dierenpark in het oosten van Engeland zijn in de voormiddag geëvacueerd. De politie spreekt over een "ernstig incident" in het Hamerton Zoo Park zonder verder in detail te treden, meldt de BBC.