Amerikaans meisje (11) moest trouwen met haar verkrachter omdat ze zwanger was

Bewerkt door: LB

29/05/17 - 17u27 Bron: New York Times

© thinkstock.

Ze was pas elf toen ze op een dag te horen kreeg dat ze moest trouwen met een 20-jarige lid van haar kerkgemeenschap die haar had verkracht. "Ik werd gedwongen", stelt Sherry Johnson in The New York Times. De dienst kinderbescherming onderzocht de zaak, waarop haar familie en de kerkleiders besloten dat een huwelijk de eenvoudigste manier was om een rechtszaak te ontlopen. In meer dan de helft van de staten van de VS staat geen minimumleeftijd op het huwelijk.

"Mijn moeder vroeg me of ik wilde trouwen, en ik zei: 'Ik weet het niet, hoe gaat dat, hoe gedraag ik me als een echtgenote'", herinnert Johnson zich vele jaren later. "Ze zei: 'Wel, je gaat trouwen, punt'".



Sherry vertelde aan The New York Times dat nog aantal andere meisjes van haar leeftijd toen moesten trouwen met veel oudere mannen. Dat gebeurde veelal om verkrachtingen door kerkleiders in de Pinksterkerk toe te dekken.



Zelf werd ze naar eigen zeggen verkracht door zowel een predikant als een parochiaan, en kreeg ze haar eerste kind toen ze elf was. Een ambtenaar in Tampa, Florida, weigerde het huwelijk van het elfjarig meisje te voltrekken, hoewel er geen minimumleeftijd geldt in Florida. In het nabijgelegen Pinellas County wilde de ambtenaar wel een huwelijksattest uitreiken. Daarop staat haar geboortedatum, dus de ambtenaar wist hoe oud ze was.