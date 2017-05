Strijd Mosoel: 200.000 burgers in gevaar

Door: redactie

video De eindstrijd om Mosoel, het laatste bolwerk van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Irak, is ingezet. Er wordt echter gevreesd voor een ware ramp. IS houdt namelijk nog 200.000 burgers gegijzeld en experts vrezen voor hun levens.