15 jaar en zwanger van haar tweede kind: "De reacties van onze vrienden waren het ergst"

Koen Van De Sype

29/05/17 - 11u13 Bron: The Herald Sun, Nine.com.au, news.com.au

Molly, Oscar en Theodore. © Facebook.

Ze haalde een eerste keer de kranten toen ze op haar 13de zwanger bleek te zijn van haar eerste kindje en nu kreeg ze het nieuws dat ze weer in blijde verwachting is. Mollie Syrigos (15) uit Melbourne in Australië bevalt als alles goed gaat in december van haar tweede spruit. "Het was niet gepland, maar het kindje is meer dan welkom", vertelt ze samen met haar vriend Oscar Wilks (16).

Oscar is ook de papa van Theodore (1). "Ik weet dat het een uitdaging wordt, maar ik ben er klaar voor", gaat Mollie verder. "Als je zoveel van iets houdt, maakt het je alleen maar sterker."



Oordeel

En dat zal nodig zijn. Want net als de eerste keer dat ze zwanger waren, zijn de commentaren niet van de poes. "Familie, vrienden, zelfs vreemden op sociale media: allemaal hebben ze hun oordeel klaar", doen de tieners hun verhaal. "Het ergste zijn sommige vrienden. Sommigen lachten ons gewoon uit toen we het nieuws bekendmaakten op Facebook. Anderen hebben sindsdien niet meer met ons gesproken."

Nochtans willen ze er opnieuw voor gaan. "We doen het goed", aldus Oscar. "We zijn goede ouders. We ruimen niet altijd even goed op, maar verder gaat het prima", lacht hij.



Toen ze zwanger was van Theodore, vóór de zwangerschapstest, dacht ze aanvankelijk dat ze problemen had met haar spijsvertering. Het bleek ochtendmisselijkheid. "Oscar en ik waren samen toen we de test met de predictor deden", vertelt ze. "Er verschenen twee streepjes. 'Is het nog mogelijk dat het tweede verdwijnt', vroeg Oscar nog. 'Nee, het betekent dat ik zwanger ben', antwoordde ik. We gebruikten nochtans voorbehoedsmiddelen. Oscar was even in paniek en vreesde ook voor de reacties, maar we moesten er nu eenmaal door."



Abortus

De eerste weken waren volgens het jonge koppel zwaar, want zowel de dokters, onze familie als heel wat vrienden oefenden druk uit om voor een abortus te kiezen. "Maar dat wilden we niet. Ik heb op het werk nog vaak zitten huilen op het toilet", aldus Mollie. (lees hieronder verder) © Facebook.

Het koppel woont momenteel in bij de vader van Oscar: Tim. "Ik moest wel even slikken toen ik de eerste keer te horen kreeg dat ik al opa zou worden", reageert de vader van drie kinderen. "Mollie woonde toen al een half jaar bij ons nadat ze ruzie kreeg met haar alleenstaande moeder."



School

Het meisje stopte meteen met school en ging aan de slag in het bedrijf van haar schoonvader (hij maakt frozen yoghurt). Oscar werkte daar al. Intussen heeft ze haar opleiding hernomen, aan de Swinburne University of Technology, waar speciale opleidingen bestaan voor jonge moeders. Ze wil graag in de hulpverleningssector aan de slag. Het tweede kindje zal misschien wat vertraging veroorzaken, maar ze is vastbesloten om haar diploma te halen. (lees hieronder verder) © Facebook.