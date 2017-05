Vluchtelingen dagvaarden Australische staat

IB

29/05/17 - 04u00 Bron: Belga

Mensen protesteren bij aanvang van het proces tegen het strenge Australische asielbeleid. © getty.

In de Australische stad Melbourne begint deze week het groepsgeding van 1.905 vluchtelingen, die in sinds 2012 vastzitten in het detentiekamp op Manus Island, tegen de Australische overheid. De vluchtelingen eisen schadevergoedingen vanwege de omstandigheden waarin ze worden vastgehouden op het eiland voor de kust van Papoea-Nieuw-Guinea, aldus advocatenkantoor Slater and Gorden, dat de groep vertegenwoordigt.

Huidige en voormalige gedetineerden in het centrum beschuldigen de overheid ervan verantwoordelijk te zijn voor de fysieke en psychologische schade die ze lijden tijdens hun verblijf op het eiland. Daarnaast eisen ze een schadevergoeding vanwege wederrechtelijke vrijheidsberoving, nadat het Hooggerechtshof van Papoea-Nieuw-Guinea besliste dat de detentie van asielzoekers op het eiland ongrondwettelijk was.



Volgens advocaat Rory Walsh wordt de rechtszaak het grootste en meest forensische openbaar onderzoek naar de gebeurtenissen en de omstandigheden in het detentiecentrum. De zaak zal live worden gestreamd, zodat de asielzoekers ze kunnen volgen.



Class action

"Een van de centrale kwesties in de class action is de vraag of de Commonwealth wel degelijk de controle heeft over het detentiecentrum op Manus Island, en daardoor verplicht is om de mensen die daar verblijven te beschermen voor voorzienbare schade", aldus Walsh aan persagentschap AAP.



De overheid en de bedrijven die het Manus Island Regional Processing Centre beheren, ontkennen de klachten van de asielzoekers. Bovendien argumenteert de Commonwealth argumenteert dat de asielzoekers onder de wetten van Papoea-Nieuw-Guinea vallen van zodra ze in het land aankomen.



Zeer repressief asielbeleid

Tijdens de rechtszaak voor rechter van het Hooggerechtshof Michael McDonald zullen 41 huidige of voormalige gedetineerden van Manus Island worden gehoord en 11 voormalige gedetineerden, die nu op Australië worden vastgehouden. De rechtszaak zou zes tot zeven maanden duren.



Australië houdt er een zeer repressief asielbeleid op na. Om te verhinderen dat ze opnieuw koers zetten naar Australië, worden bootvluchtelingen door de Australische overheid ondergebracht in kampen op eilanden van de Stille Oceaan. Op Manus Island verblijven momenteel 800 vluchtelingen.