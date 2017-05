Twee politieagenten en een burger gedood bij aanslag in Niger

IB

29/05/17 - 03u05

© getty.

In Niger zijn zaterdagavond twee politieagenten en een burger om het leven gekomen bij een "vermoedelijk terroristische aanslag" tegen een politiepost in de buurt van de grens met Burkina Faso. Dat heeft het Nigerese ministerie van Binnenlandse Zaken gisteren gemeld.

"De voorlopige balans van deze aanval bedraagt drie doden, onder wie twee politieagenten en een burger. Drie politieagenten raakten gewond", aldus de politie in een persbericht. De aanval werd zaterdagavond rond 22.30 uur (23.30 uur Belgische tijd) uitgevoerd door "gewapende mannen", "waarschijnlijk terroristen", en was gericht tegen een politiepost in de regio van Tillabéri, op tien kilometer van de grens met Burkina Faso, klinkt het nog.



Het kantoor van de politiecommissaris, waar wapens waren opgeslagen, werd "in brand gestoken" en de aanvallers namen "verschillende wapens mee". Ze "vernielden" ook vijf voertuigen. "De aanvallers zijn op de vlucht geslagen in de richting van Mali", aldus een bron binnen de veiligheidsdiensten.



Terroristische groepen

De regio's Tillabéri en Tahoua, die in de buurt van Burkina Faso en Mali liggen, worden door de aanwezigheid van gewapende terroristische groepen als erg gevaarlijk beschouwd.



Begin maart kwamen in het dorp Wanzarbé, in het zuidwesten van Tillabéri, nog vier politieagenten om het leven, en later die maand kwamen nog eens drie agenten om in dezelfde zone bij een aanslag die vermoedelijk door al-Qaida van de islamitische Magreb (Aqmi) werd uitgevoerd.



Jihad verspreiden

Veel van de dodelijke aanvallen in de regio, die vaak gericht zijn tegen legerposten of vluchtelingenkampen, worden toegeschreven aan de Beweging voor de eenheid en de jihad in West-Afrika, die zich afscheidde van Aqmi en de jihad wil verspreiden in West-Afrika.



Niamey heeft in verschillende departementen in de regio op 3 maart de noodtoestand uitgeroepen.