Het is ijsjesweer! Twee bolletjes chocolade of aardbei? Niet (meer) in Australië

video IJsfabrikant Ben & Jerry's zal in Australië klanten die twee bolletjes van dezelfde smaak willen hebben, niet meer bedienen. Met de actie wil Ben & Jerry's haar ongenoegen uiten over het feit dat homo's en lesbiennes er nog altijd niet mogen trouwen. "Dit zal klanten boos maken, maar die boosheid valt in het niets in vergelijking met de boosheid die mensen voelen wanneer ze niet mogen trouwen met de persoon van wie ze houden."

We¿re banning any same-flavour love in the fight for #marriageequality! Join us by signing petition to get Australia moving. pic.twitter.com/DV5MHOrCsZ — Ben & Jerry's Oz (@BenAndJerrysOz) Thu May 25 00:00:00 MEST 2017

De klanten van alle 26 Australische Ben & Jerry's winkels zijn dus gewaarschuwd om best niet meer twee keer dezelfde smaak te bestellen. "We bannen twee bolletjes van dezelfde smaak en moedigen onze fans aan om contact op te nemen met hun parlementairen om te zeggen dat de tijd gekomen is dat ze het homohuwelijk legaal maken. Liefde komt in alle smaken!"



Brievenbussen met regenbogen

In de winkels worden grote brievenbussen geplaatst met regenbogen erop. De bedoeling is dat de klanten een kaart schrijven aan de politici waarop ze huwelijksgelijkheid eisen. "Wij zullen ervoor zorgen dat de kaarten aan het parlement worden bezorgd voor de laatste parlementaire sessie op 13 juni."



"Wij houden van de liefde, net als de meeste Australiërs. Meer Australiërs dan ooit geloven dat iedereen het recht heeft om te houden van wie hij wil en dat hij of zij ook diegene moet kunnen trouwen als hij of zij dat wil. Let's make it happen!", klinkt het strijdvaardig.



Het is niet de eerste keer dat Ben & Jerry's zich inzet voor sociale zaken of dat het zich uitspreekt voor het homohuwelijk: ook in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten liet het zich al horen.