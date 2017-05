Dolleman schiet acht mensen dood na discussie over de kinderen: "God vergeeft alles"

SVM

28/05/17 - 20u06 Bron: Belga

Mississippi Een dolleman heeft op drie verschillende locaties in de Amerikaanse staat Mississippi acht mensen om het leven gebracht. Onder de slachtoffers zitten drie vrouwen, twee kinderen en ook een adjunct-sheriff, melden Amerikaanse media.

De man schoot zijn slachtoffers dood in Brookhaven en Bogue Chitto. Bij zijn inrekening werd Willie Godbolt (35) gefilmd. "Ik was in een discussie verwikkeld met mijn vrouw, haar moeder en haar stiefvader over de kinderen", klinkt het. "Iemand die daar niet eens woont, heeft de agent gebeld. Dat komt ervan als je je met andermans zaken moeit. Het heeft hem zijn leven gekost. Dat spijt me."



Het was niet de bedoeling dat hij levend gevat zou worden. "Wat er nu volgt? De dood. Het was mijn bedoeling dat een agent me zou doodschieten. Mijn kogels waren ook op. Ik verdien niet meer te leven na wat ik gedaan heb. Maar God vergeeft alles."



De politie preciseerde niet of de slachtoffers familieleden van Godbolt waren. De man stond bekend bij de politiediensten en was meermaals gearresteerd voor gewapende diefstal, geweldpleging, roekeloos rijden en andere feiten.