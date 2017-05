Caroline (39) overleeft aanslag Manchester, maar verliest beste vriendin Wendy. "Ik zal voor haar dochter zorgen alsof het mijn kind is"

bewerkt door: LS

Caroline Davis Osborne (39) en Wendy Farwell (50) kwamen maandagavond hun kinderen afhalen van het concert van Ariana Grande in de 'Manchester Arena'. Om zeker te zijn dat ze de kinderen zouden vinden, besloot Wendy bij een andere uitgang te staan dan Caroline. Maar net daar en dan pleegde Salman Abedi (22) een zelfmoordaanslag. Wendy werd een van 22 dodelijke slachtoffers. Caroline heeft nu besloten om voor Wendy's 15-jarige dochter Charlotte te zorgen alsof het haar kind is.

Caroline raakte gewond en moest drie dagen in het ziekenhuis verblijven. Charlotte kwam aan Carolines ziekenbed vertellen dat haar mama - en Carolines beste vriendin - Wendy de aanslag niet overleefd heeft.



Tweede mama

"Ik zal Wendy nooit vervangen, maar ik zal er altijd zijn voor Charlotte. Ik zal alles voor haar doen en haar liefhebben alsof ze van mij is", zegt Caroline in een interview aan de Britse krant 'The Mirror'. "Ik was eigenlijk al een tweede mama voor Charlotte. Ik heb haar verteld dat ze bij mij kan komen wonen, als ze dat wil. Er is hier altijd plaats voor haar."



En dat heeft Charlotte intussen gedaan. Samen met het gezin van Caroline woont ze momenteel in Otley in West Yorkshire. De zonen van Caroline, Lee (16) en Ben (12) overleefden de aanslag ook. "Ze zijn alles voor mij", zegt Charlotte. "Mijn mama was mijn beste vriend en stond altijd klaar voor mij. Ze was bijzonder en plaatste anderen altijd voor zichzelf. Maar ik ben er gerust in dat Carolines gezin een nieuwe thuis zal worden. Ik ben zo dankbaar. Zij hebben al zo veel voor ons gedaan. En nu dit. Samen slaan we ons hier door."