"Broer van zelfmoordterrorist Manchester wou VN-gezant vermoorden"

De jongere broer van de zelfmoordterrorist van Manchester wou een terreuraanslag plegen op een gezant van de Verenigde Naties in Libië, de Duitser Martin Kobler. Dat schrijft de Britse krant 'The Telegraph'. De aanslag, die voor dit jaar gepland was op een konvooi van Kobler, kon verijdeld worden.