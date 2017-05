Washington overweegt laptopverbod op alle vluchten

bewerkt door: LS

28/05/17 - 16u41 Bron: Belga

© rv.

De Amerikaanse autoriteiten zijn bereid draagbare computers in de cabine van vliegtuigen te verbieden op alle vluchten naar de Verenigde Staten, zo heeft de minister van Binnenlandse Veiligheid, John Kelly, zondag gezegd. Hij gaf een "reële dreiging" als reden.

De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, John Kelly. © getty.

"Het is echt een obsessie van de terroristen: een vliegtuig neerhalen tijdens de vlucht, vooral een Amerikaans vliegtuig vol Amerikanen", zei Kelly op de Amerikaanse zender 'Fox News'.



Passagiers die vanuit Turkije, Jordanië, Egypte, Saoedi-Arabië, Koeweit, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko naar de VS vliegen, mogen al geen draagbare computers of tablets meenemen in de handbagage. Volgens inlichtingendiensten kan een draagbare computer gebruikt worden om een bom tot ontploffing te brengen in een vliegtuig.



Deskundigen van de VS en de Europese Commissie bespreken de voorwaarden van een eventueel verbod in de landen van de Europese Unie. Deze zomer zijn volgens cijfers van de luchtvaartindustrie ruim 3.250 vluchten per week gepland tussen de EU-landen en de VS.