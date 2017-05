Minstens vier doden door modderstromen in Brazilië

IB

Het strand van Copacabana in Rio de Janeiro ligt vol met rode maskers om de onkunde van de Braziliaanse politici aan te klagen. In totaal liggen er 595 maskers in het zand, die alle nationale politici, inclusief president Temer, verbeelden. © epa.

In het noordoosten van Brazilië zijn minstens vier mensen om het leven gekomen door modderstromen, die veroorzaakt werden door hevige regenval. Dat melden de lokale media.