Venezuela bant import van EHBO-spullen en kogelvrije vesten

27/05/17 - 22u46 Bron: Reuters

Al twee maanden wordt er bijna non-stop gedemonstreerd tegen de regering en president Maduro. © afp.

Koeriersbedrijven melden dat de Venezolaanse douane hun heeft verboden om nog items zoals gasmaskers, kogelvrije vesten of EHBO-spullen te importeren. Het zijn allemaal zaken die door demonstranten gebruikt worden tijdens de protestacties tegen de regering in Venezuela.

Niet alleen kogelvrije vesten, maar ook gasmaskers, katapulten en zelfs EHBO-spullen zoals brandwondenzalf en gaasverband worden tegengehouden door de douane. Alles dat door de demonstranten kan gebruikt worden om zichzelf te verdedigen of om anderen aan te vallen, wordt geweigerd.



De Venezolanen gebruiken koerierdiensten vooral om levensmiddelen zoals voedsel en medicijnen te kopen. Door de economische crisis en het acuut tekort aan basismiddelen in Venezuela, zijn de mensen verplicht om via koeriers aan noodzakelijke zaken te komen. De demonstranten maken daar dus ook gebruik van om aan gerief te geraken waarmee ze zich kunnen beschermen.



Al twee maanden zijn er bijna non-stop protesten in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Het komt daarbij vaak tot een confrontatie met de ordediensten. Al zeker 58 mensen zijn om het leven gekomen bij de hevige protestacties.