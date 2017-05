Na bevel van Erdogan: eerste Turkse stadion verandert van naam

Bewerkt door: AJA

27/05/17 - 19u35 Bron: Belga

© photo news.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft voetbalclub Galatasaray bevolen om het woord 'arena' te schrappen uit de naam van hun stadion. Dat meldden Turkse media.

Voortaan zal de Türk Telekom Arena het Türk Telekom Stadion heten Dursun Özbek, voorzitter Galatasaray

"De raad van bestuur heeft besloten om de naam van ons stadion te veranderen op vraag van de president." Dat verklaarde Dursun Özbek, de voorzitter van de Turkse voebalclub Galatasaray aan het regeringsgezinde persagentschap Anadolu. "Voortaan zal de Türk Telekom Arena het Türk Telekom Stadion heten."



Gisteren eiste Erdogan dat het woord 'arena' in elk Turkse stadion verbannen wordt. Het woord is volgens hem te buitenlands en dat hoort niet thuis in de Turkse taal.



Bovendien zou het ook verwijzen naar gevechten tussen gladiatoren en wilde dieren: "Ik ben resoluut tegen het gebruik van het woord. Vroeger werden mensen levend verscheurd door beesten in 'arena's'."