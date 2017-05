Scheldende man steekt twee treinreizigers dood in VS

TMA

Twee mensen zijn doodgestoken en een derde ligt in het ziekenhuis nadat een man gisteren passagiers had aangevallen op een trein in de Amerikaanse stad Portland.

De steekpartij deed zich rond 17 uur plaatselijke tijd voor in het station Hollywood Transit, zei politiewoordvoerder Pete Simpson. Een man begon "allerlei dingen te roepen en te tieren, ook haatboodschappen". Toen passagiers trachtten in te grijpen, viel de man drie van hen met een mes aan. Eén man liet ter plekke het leven, terwijl een andere later in het ziekenhuis stierf. Het derde slachtoffer komt er wellicht weer bovenop", aldus Simpson.



Nog volgens Simpson is de politie op zoek naar twee jonge vrouwen, mogelijk moslims (een van de vrouwen droeg een hoofddoek, red.), die op het ogenblik van de aanval in de trein zaten, maar weggingen voordat de politie aankwam. Zij waren het mikpunt van sommige van de haatboodschappen van de dader.



De dader werd niet veel later door de politie gelokaliseerd en opgepakt.