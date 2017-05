Invloedrijke veiligheidsadviseur Brzezinski (89) overleden

Bewerkt door: mvdb

27/05/17 - 07u26 Bron: ANP

Zbigniew Brzezinski in 2012. © epa.

Verenigde Staten Zbigniew Brzezinski, voormalig veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Jimmy Carter, is vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn dochter Mika op sociale media bekendgemaakt. "Mijn vader is vanavond vredig heengegaan", schrijft ze op Instagram. Het is niet bekend wat de precieze doodsoorzaak is.