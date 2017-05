Malta Files: familie Erdogan bezit een olietanker

LDL

De familie van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zou de eigenaar zijn van een olietanker die 20 miljoen dollar kostte. Dat heeft Le Soir vrijdag gemeld. De krant maakt deel uit van de European Investigative Collaborations (EIC), een groep van dertien Europese media die de "Malta Files" hebben onthuld, meer dan 150.000 vertrouwelijke documenten uit de "coulissen van het miskende fiscaal paradijs" Malta.

Via interventies van offshorebedrijven op het eiland Man en Malta bezit de Erdogan-clan een olietanker ter waarde van 20 miljoen dollar die "Agdash" werd gedoopt, naar de stad en regio in Azerbeidzjan. De operatie werd mogelijk gemaakt dankzij een financiële constructie waarbij ook de Turkse zakenman Sitki Ayan en Azerbeidzjaanse Turk en miljardair Mubariz Mansimov betrokken waren. Die laatste is de jongste in Turkijke residerende miljardair. Zijn huidige wettelijke Turkse naam luidt overigens Mübariz Gurbanoglu.



Mansimov vorderde in 2007 de bouw van de Agdash, die hetzelfde jaar nog werd afgeleverd. De familie Erdogan werd in 2008 via Burmets de enige aandeelhouder van het Maltese bedrijf Pal Shipping Trader One en zijn enige schip, dat destijds ongeveer 25 miljoen dollar waard was.



Gunsten voor Mansimov

De familie Erdogan betaalde echter nooit een cent terug van een lening van 18,4 miljoen dollar voor de overname van het bedrijf. Op diezelfde dag in 2008 werd namelijk ook een contract ondertekend waarin Mansimov zich engageerde om de terugbetaling van het volledige bedrag van de lening in naam van Erdogan op zich te nemen.



"Verschillende elementen doen vermoeden dat Mansimov na deze transactie gunsten heeft ontvangen van de Turkse overheid, aangezien zijn handel en zaken in het land gevoelig verbeterden sinds het jaar 2008", schrijft Le Soir.



De overige 7 miljoen dollar werden, om een onbekende reden, betaald door Sitki Ayan, een naaste vriend van de familie Erdogan.



Rotterdam

Tot vandaag is Mansimov de huurder van de olietanker. In oktober 2015 verlengde hij, naar aanleiding van de terugbetaling van de lening van de bank, de overeenkomst die hij met Burmerz had met vijf jaar.



Volgens de website Marine Traffic zou de tanker -die nog steeds onder Maltese vlag vaart- momenteel in de haven van Rotterdam liggen.



De betrokken partijen werden gecontacteerd door EIC, maar wilden niet reageren.