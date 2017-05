G7: "We verdubbelen inspanningen tegen terrorisme"

Door: FT

De Canadese premier Justin Trudeau, Duits bondskanselier Angela Merkel en Amerikaans president Donald Trump. © reuters.

Als antwoord op de aanslag in Manchester, hebben de leiders van de G7 een gezamenlijke verklaring ondertekend over terrorismebestrijding. In het Italiaanse Taormina werd overeengekomen de inspanningen te "verdubbelen". Duits bondskanselier Angela Merkel noemde terrorisme en terreurdreiging een "werkelijk globaal gevaar".

"Dit is een krachtige boodschap van vriendschap, nabijheid en solidariteit met Groot-Brittannië'', zei de Italiaanse premier Paolo Gentiloni tijdens de G7-top - samenkost met de zeven belangrijkste geïndustrialiseerde landen - op Sicilië. De deelnemers kwamen overeen de inspanningen inzake extremistische content "substantieel'' op te voeren.



"We hebben unaniem vastberadenheid getoond om door te gaan met vechten tegen terrorisme en we willen die strijd nog versterken. We gaan alles op een hoger niveau brengen door onophoudelijk terroristische acties te verhinderen, door de daders en sympathisanten onophoudelijk te vervolgen", klonk het.



Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel zijn er drie prioriteiten. Om te beginnen moet de uitwisseling van informatie tussen de landen verbeteren. "Dat is essentieel'', zei Merkel. Verder moeten de financiële bronnen van terroristen worden drooggelegd en misbruik van internet voor hun propagandistische doeleinden tegengegaan. Daar ligt een verplichting voor de internetbedrijven. Merkel was na afloop alvast optimistisch: "Er was een grote eensgezindheid", zei ze.