Per ongeluk achtergelaten baby sterft in snikhete wagen

Ierland Tragedie in Ierland waar een meisje van 8 maanden oud is overleden nadat ze door haar vader ongewild was achtergelaten in een bloedhete auto. Haar levenloze lichaampje werd nog in allerijl naar het hospitaal gebracht maar daar kon geen hulp meer baten. Haar familie is gebroken. De gemeente Tipperary, twee uur ten zuidwesten van hoofdstad Dublin, verkeert in shock.