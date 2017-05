Door: redactie

De Britse politie heeft opnieuw een verdachte opgepakt die gelinkt zou zijn aan de zelfmoordaanslag van maandag in Manchester, waarbij 22 doden en meer dan honderd gewonden vielen. De Britse premier Theresa May zal tijdens de G7-top in Sicilië oproepen om de strijd tegen het online extremisme op te voeren, dat heeft ze gisteren aangekondigd.