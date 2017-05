23 doden bij aanslag op christenen in Egypte

Bewerkt door: LB

Bij een aanval op een bus met koptische christenen in Egypte zijn zeker 23 mensen gedood. Dat meldt een woordvoerder van het Egyptische ministerie van Volksgezondheid. Tientallen anderen raakten gewond. Een groep gewapende mannen opende plots het vuur op de bus. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanval zit.

De aanval vond vanmorgen plaats in Al-Minja, een stad op 250 kilometer ten zuiden van hoofdstad Caïro. De bus was met ongeveer 45 passagiers onderweg naar een klooster in de stad toen gewapende mannen om nog onbekende redenen het vuur openden.



In en rond al-Minya is er een relatief grote christelijke minderheid. Er zijn daar vaker botsingen tussen de islamitische en de koptische bevolkingsgroepen.



Het is niet duidelijk wie de daders zijn. Christenen in Egypte zijn het doelwit van moslimextremisten. Begin april vielen door twee aanslagen op kerken in het noorden van het land meer dan 45 doden. De terreurbeweging Islamitische Staat (IS) eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslagen op. IS heeft begin deze maand gedreigd met meer aanslagen op christenen en op westerse buitenlanders.



De president van Egypte, de militair Abdel Fatah al-Sisi, greep in 2013 de macht en vervolgt zowel gematigde islamisten als extremisten. Volgens critici van al-Sisi wakkert de repressie het extremisme en het geweld aan. Veel christenen zien hem echter als een schild tegen het soennitische extremisme. Van de ruim negentig miljoen Egyptenaren zijn er naar schatting 13,5 miljoen christen.