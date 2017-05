Fans van Ariana Grande willen 'One Last Time' op nummer één krijgen

Bewerkt door: AJA

25/05/17 - 14u52 Bron: ANP, AD.nl

Op Twitter roepen verschillende fans van Ariana Grande op om het nummer 'One last Time' te downloaden ter nagedachtenis van de slachtoffers die vielen tijdens haar concert in Manchester. Met deze actie willen ze het nummer 'One Last Time' op nummer 1 krijgen in de Britse iTunes-hitlijst.