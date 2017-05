Door: redactie

25/05/17 - 13u12

De Amerikaanse krant The New York Times heeft foto's online geplaatst van vermoedelijke overblijfselen van de bom die gebruikt werd bij de aanslag in Manchester. Volgens The Times gaat het om bewijsmateriaal van de politie die de krant in handen kreeg. Op de foto's zou de detonator en een batterij te zien zijn.