Braziliaans leger moet overheidsgebouwen beschermen na zware rellen

De Braziliaanse president Michel Temer heeft 1.500 legertroepen het bevel gegeven om overheidsgebouwen te beschermen, nadat demonstranten gisteren het ministerie van Landbouw in Brasilia in brand zetten.

Er hingen zwarte rookwolken over de regeringswijk in hoofdstad Brasilia, waar volgens de politie zo'n 35.000 mensen demonstreerden tegen Temer en zijn voorgestelde hervormingen van de arbeidsmarkt. Demonstranten drongen binnen in het ministerie van Landbouw en stichtten brand in een zaal, waarna het gebouw moest geëvacueerd worden.



Naast het ministerie van Landbouw probeerden demonstranten ook twee andere ministeries in brand te steken. In de Esplanada dos Ministerios, waar verschillende ministeries en het parlement gehuisvest zijn, werden ook verschillende kantoorramen ingeslagen. Bij de protesten zouden dertig mensen gewond zijn geraakt.



President zet leger in

Het ministerie van Defensie liet gisteren weten dat het leger de ministeries voortaan zullen beschermen. Minister van Defensie Jungmann had het over een "vreedzame" actie. De aankondiging gebeurde tijdens een parlementszitting, en leidde tot schermutselingen. De oppositie beschuldigde Temer van onnodige militarisering. Buiten aan het parlementsgebouw gebruikte de politie traangas om te voorkomen dat de menigte het gebouw bestormde.



Het protest was georganiseerd door de vakbonden en maatschappelijke bewegingen en gericht tegen de arbeidshervormingen. Die voorzien in een nieuwe pensioenregeling en minder macht voor de vakbonden.



Aftreden

Ook werd het onmiddellijke aftreden van Temer geëist, die verdacht wordt van betrokkenheid bij een groot smeergeldschandaal. Vorige week kondigde procureur-generaal Rodrigo Janot aan een onderzoek te hebben ingeleid tegen Temer wegens obstructie van Justitie, corruptie en georganiseerde misdaad. Eerst verzette hij zich tegen dat onderzoek, maar maandag liet Temer via zijn advocaat weten akkoord te gaan, "om de controverse zo snel mogelijk op te klaren".



De centrumrechtse Temer kwam in augustus vorig jaar aan de macht, na de afzetting van de linkse presidente Dilma Rousseff.