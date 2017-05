Hij kreeg al acht keer een executiedatum. Morgen zou het dan toch zo ver zijn: "Ik vraag nooit een laatste maaltijd, ik heb nooit honger"

Koen Van De Sype

34 jaar zit hij al in de dodencel en maar liefst 8 keer kreeg de Amerikaanse Tommy Arthur (75) een datum voor zijn executie. Morgen is het weer zo ver. En terwijl zijn straf de vorige keren telkens op het laatste moment werd uitgesteld, zou het nu wel eens zijn laatste afspraak met de dodenkamer kunnen zijn.

De laatste keer dat zijn executie werd opgeschort, was afgelopen november. Amper enkele minuten voor hij aan de stretcher vastgebonden zou worden voor de dodelijke injectie. En nu bereidt hij zich opnieuw voor op zijn dood. Tenzij de gouverneur van Alabama nog tussenkomt, zal hij morgenavond om 18 uur om het leven worden gebracht.



Stress

"Je kan de stress je laten breken tot je niet meer kan ademen of je kan je vastklampen aan hoop en blijven vechten", vertelt de man in een telefonisch interview met de krant The Guardian vanuit de Holmangevangenis. Daar zit hij intussen 25 jaar in een cel van 1,5 op 2,5 meter, waar hij alleen om de twee dagen even uit mag om te douchen. "Je zou in een zoo geen baviaan in een cel als de mijne kunnen steken. Ze zouden het park meteen sluiten", klinkt het.

Vechten blijft hij doen tegen zijn veroordeling. Arthur kreeg de doodstraf voor de moord op Troy Wicker in 1982, een moord die hij nog altijd ontkent. Volgens het Openbaar Ministerie bracht hij de man om het leven in opdracht van de echtgenote van Troy - Judy - met wie hij toen een affaire had. Judy kreeg een apart proces en werd veroordeeld tot levenslange opsluiting.



Op het moment van de moord was hij net uit de cel, nadat hij vijf jaar had uitgezeten van een levenslange gevangenisstraf voor doodslag. Slachtoffer daar was zijn schoonzus Eloise West. Hij pleitte toen schuldig, maar voerde aan dat hij haar per ongeluk had gedood, onder invloed van alcohol.



Inbreker

Niet zo voor de moord op Troy Wicker. Judy verklaarde op haar eigen proces dat de moordenaar een inbreker was, die haar geslagen en verkracht had voor hij haar man doodde. Vijf jaar later veranderde ze haar verhaal, nadat ze een deal aangeboden kreeg, waardoor ze na tien jaar uit de cel mocht. En toen wees ze plots naar Arthur. Volgens Arthurs advocate werd haar cliënt veroordeeld terwijl er geen enkel concreet bewijsmateriaal was, wapen noch vingerafdrukken. Gouverneur Kay Ivey. © reuters.

Arthur schreef nu een brief naar gouverneur Kay Ivey met de vraag hem niet te executeren voor er een DNA-onderzoek heeft plaatsgevonden op het bewijsmateriaal. Want dat is nooit gebeurd. Makkelijk zal dat niet worden, want er is heel wat verloren gegaan. De verkrachtingskit die werd gebruikt voor de vaststellingen bij Judy Wicker, bijvoorbeeld. Die verdween spoorloos.



Kalmeringsmiddel

Een andere piste is het Hooggerechtshof. Zijn advocaten hebben een verzoek ingediend tot uitstel op basis van het kalmeringsmiddel dat voor de executie zal worden gebruikt: midazolam. Dat zou al een aantal keren tot problemen hebben geleid. Onder meer nog bij de executie van Ron Smith in december. De man zou 13 minuten lang gehijgd en gehoest hebben voor hij uiteindelijk stierf.