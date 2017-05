"Ondervoeding bedreigt ruim 400.000 kinderen in Congo"

KVDS

24/05/17 - 14u40 Bron: Belga

© ap.

Meer dan 400.000 kinderen in de Democratische Republiek Congo dreigen ten prooi te vallen aan acute ondervoeding door het aanhoudende geweld in het centraalgelegen Kasaï. Dat zegt de VN-kinderrechtenorganisatie Unicef. "Meer dan een derde van de gezondheidsklinieken in de regio zijn door het geweld gesloten. De levens van 400.000 kinderen staan hierdoor op het spel", klinkt het.

Als gevolg van het geweld in de Kasaï, dat in augustus vorig jaar begon, zijn volgens Unicef al meer dan een derde van de gezondheidscentra in de regio dicht. Bovendien verloopt de voedselhulp er de jongste maanden erg verstoord, klinkt het. Vooral de kinderen lijken daar het slachtoffer van te zullen worden.



Kwetsbaar

"Deze kinderen zijn al de meest kwetsbare in het land en nu dreigen zij ook nog in een crisis terecht te komen als de toegang tot gezondheidszorg niet snel hersteld wordt", getuigt Marie-Pierre Poirier, directeur voor Unicef in West- en Centraal-Afrika. Lees ook Aantal mogelijke gevallen van ebola in Congo neemt toe

