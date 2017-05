Man met mes opgepakt aan Buckingham Palace

Bewerkt door: LB

24/05/17 - 12u31 Bron: Daily Mail

Sinds de aanslag in Manchester worden ook Britse militairen ingezet voor de bewaking van overheidsgebouwen, zoals hier in Buckingham Palace. De foto werd eerder op de dag, nog voor de arrestatie genomen. © epa.

Gewapende agenten hebben een man aangehouden vlakbij Buckingham Palace in Londen. Dat melden Britse media.

Een woordvoerder van Scotland Yard bevestigt de arrestatie, die om 10.40 uur plaatselijke tijd plaatsgreep. "Patrouillerende agenten hebben de man gearresteerd. Niemand raakte gewond. Er werd een mes aangetroffen, de man werd naar het politiekantoor overgebracht. Het incident heeft wellicht niets met terrorisme te maken".



Na de aanslag in Manchester, waarbij 22 mensen om het leven kwamen, is de terreurdreiging naar het hoogste niveau opgetrokken in Groot-Brittannië. Dat betekent dat voortaan ook militairen zullen patrouilleren op kritieke plekken zoals het koninklijk paleis, de ambtswoning van de premier, het parlementsgebouw en ambassades.