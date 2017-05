Trump bezoekt paus Franciscus: "Dit is een hele eer"

Door: redactie

24/05/17 - 09u48 Bron: vtmnieuws.be

De Amerikaanse president Trump met zijn vrouw Melania bij paus Franciscus. © epa.

video De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdagochtend in het Vaticaan een kort onderhoud gehad met paus Franciscus. Trump, vergezeld van zijn echtgenote Melania, werd hartelijk ontvangen door de kerkvorst. "Dit is een eer", zo liet Trump aan Franciscus weten.

© vmma.

In zijn Trumps gevolg zaten verder onder anderen zijn dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner, die de paus ook de hand schudden. Het bezoek ging gepaard met veel veiligheidsmaatregelen.



Trump en Franciscus trokken zich korte tijd terug voor een privé-audiëntie achter gesloten deuren in de bibliotheek van het Apostolisch Paleis. Het bezoek duurde bij elkaar ongeveer drie kwartier.



In het verleden, voornameljik tijdens Trumps kiescampagne om president te worden van de Verenigde Staten, stonden de twee al lijnrecht tegenover elkaar. Zo zei Franciscus dat iemand die muren wil bouwen geen echte christen is. Trump reageerde daarop dat Franciscus nog blij zou zijn met Trump als president wanneer Islamitische Staat het Vaticaan zou aanvallen.



Deze namiddag reist Trump door naar ons land.