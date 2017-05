Vijf doden en tientallen arrestaties nadat politie Bahrein ingrijpt bij sit-in

Door: redactie

24/05/17 - 02u30 Bron: Belga

Koning Sheikh Haman bin Isa Al-Khalifa van Bahrein. © epa.

In Bahrein zijn gisteren vijf demonstranten omgekomen en tientallen arrestaties verricht, toen de politie een sit-in ten voordele van een oppositielid bestormde. Er werden ook 286 mensen gearresteerd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei in een verklaring over het incident dat het tot botsingen kwam tussen de politie en een groep "misdadigers" die handgranaten en messen bij zich hadden. Er werd ook melding gemaakt van vijf doden.



De regering, die sjiitische betogers effectief als misdadigers beschouwt, deelde mee dat er 286 arrestaties verricht werden. Het officiële persagentschap zei dat de meeste arrestanten zich verschuilden in het huis van ayatollah Isa Qassim, de prominente oppositieleider die zondag een voorwaardelijke straf van een jaar kreeg voor beschuldigingen van illegale fondsenwerving.



Sit-in

Al sinds juni vorig jaar wordt er voor zijn huis in het noordelijke dorp Diraz een sit-in gehouden omdat zijn staatsburgerschap werd ingehouden. Dinsdag startte het ministerie van Binnenlandse Zaken een operatie om de sit-in te ontbinden. Volgens activisten werd er traangas gebruikt om de protestanten uiteen te drijven.



Sinds 2011 wordt er regelmatig geprotesteerd in Bahrein, dat bestuurd wordt door soennieten ondanks dat de bevolking overwegend sjiitisch is. De manifestanten eisen politieke hervormingen en gelijkheid.



"Wat spanning"

Bahrein is de thuisbasis van de vijfde vloot van de Amerikaanse zeemacht. Voormalig president Barack Obama uitte regelmatig kritiek op het neerslaan van de protesten voor hervormingen. Huidig president Donald Trump zei bij zijn ontmoeting met de Bahreinse koning Hamad bin Isa al-Khalifa in Ryiad enkele dagen geleden dat er in het verleden "wat spanning was", maar dat die er met zijn administratie niet meer zou zijn.