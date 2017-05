Ultieme poging om moord op Nicky (11) op te lossen: 15.000 mannen moeten DNA afstaan

Door: redactie

Nicky Verstappen (11) werd in augustus 1998 dood teruggevonden. © AD.

Nederlands Limburg Het Openbaar Ministerie wil bij 15.000 mannen DNA-monsters afnemen in een ultieme poging om de moord op Nicky Verstappen uit het Nederlands-Limburgse Heibloem op te lossen. Dat heeft hoofdofficier van justitie Roger Bos bekendgemaakt op een persconferentie in Maastricht. De rechter-commissaris (het equivalent van een onderzoeksrechter, red.) heeft toestemming voor het grote onderzoek gegeven.

Moeder Berthie Verstappen, zus Femke en vader Peter op de persconferentie in Maastricht. © epa. Hoofdofficier van Justitie Roger Bos (links). © anp.

Het toen 11-jarige Nederlandse jongetje werd in augustus 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide, natuurgebied tussen Heerlen en Landgraaf. Hij was daar op kamp met dorpsgenootjes. Het jongetje werd na een dag zoeken op ruim een kilometer van het kamp dood teruggevonden. De dader is nooit gevonden. Op de persbijeenkomst riep de politie de onbekende dader opnieuw op om zich te melden. "Het is nooit te laat om je te melden", zei korpschef Gery Veldhuis.



Moeder Berthie Verstappen is blij dat het onderzoek naar haar vermoorde zoon weer wordt opgepakt. "Ik ben opgelucht dat er vooruitgang is en er een mogelijkheid is een antwoord te krijgen op al die vragen die wij al jaren hebben. We weten in ieder geval dat ze er alles aan doen om sporen te vinden om de zaak op te lossen. Dat is voor ons het belangrijkste. Meer kunnen ze niet doen."



De bekende Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft goede hoop dat het onderzoek succesvol zal zijn. "Bij het onderzoek naar Marianne Vaatstra werd een dergelijk grootschalig onderzoek voor het eerst toegepast. De sociale druk in Friesland was zo groot dat de dader zichzelf gemeld heeft. Ik hoop dat in Limburg hetzelfde gevoel ontstaat", aldus De Vries, die talloze uitzendingen aan de zaak wijdde. "We zijn er nog niet, maar dit is een grote stap vooruit. Ik rust pas als we weten wie het gedaan heeft."



Doorbraak

De afgelopen jaren is veel aanvullende informatie binnengekomen over de dood van Nicky, maar dit leidde nooit tot een doorbraak. Daarom gaan justitie en politie nu een verwantschapsonderzoek beginnen. Dat houdt in dat via neven, vaders of broers van de dader mogelijk een match gevonden kan worden.



Sporen die in 1998 werden gevonden op de kleding van de vermoorde Nicky kunnen nu leiden tot de dader. Dat kan omdat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in 2015 sporen aantrof op basis van verbeterd DNA-onderzoek. De voortschrijdende techniek heeft die mogelijkheid geschapen.



Het is volgens hoofdofficier van justitie Roger Bos "de laatste reële mogelijkheid de zaak tot een oplossing te brengen". Bos erkent daarbij afhankelijk te zijn van medewerking van de (mannelijke) bevolking. De kans op succes hangt sterk van die bereidheid af. Deelname is niet verplicht.



Eerder DNA-onderzoek

Acht jaar geleden bleef een DNA-onderzoek onder ruim 100 mannen uit de omgeving van de jongen en het toenmalige jeugdkamp zonder resultaat. Het Openbaar Ministerie (OM) liet daarna zelfs het graf van de kampoudste openen om DNA-materiaal af te nemen. Ook dat bleek niet overeen te komen met DNA dat op het lichaam van Nicky werd aangetroffen.



Verdachte in de zaak was lange tijd een veroordeelde Duitse kindermoordenaar. Ook was een Fransman, die negen kindermoorden bekende, enige tijd in beeld als verdachte. Hoewel het een van de grootste moordonderzoeken ooit in Nederland is, is de dader nooit gevonden. De afgelopen vier jaar heeft het cold-caseteam daarom opnieuw onderzoek gedaan.



Grootste onderzoek ooit

Dit najaar moet het DNA-onderzoek beginnen en vermoedelijk 15.000 mannen in de regio Nederlands-Limburg worden opgeroepen. Als het er van komt, wordt dit het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit in Nederland.



Naast het verwantschapsonderzoek gaat justitie ook mannen die rond de verdwijning van Nicky in de buurt van de Brunssummerheide op vakantie waren, vragen om vrijwillig DNA af te staan.