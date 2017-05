Robocop bestaat nu echt en hij helpt mee de straten van Dubai veilig te houden

Koen Van De Sype

23/05/17 - 14u31 Bron: Gulf News, Daily Mail

© rv.

Toen de gelijknamige film in 1987 uitkwam, leek het verre en misschien zelfs een beetje beangstigende toekomstmuziek. Maar vandaag is de allereerste robocop ter wereld aan zijn taak begonnen. De androïde moet mee de straten van Dubai misdaadvrij houden. De stad wil tegen 2030 zelfs dat een kwart van haar politiemacht uit robots bestaat.

De robot werd officieel voorgesteld tijdens de driedaagse Gulf Information Security and Expo Conference in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij is 1 meter 65 groot, spreekt verscheidene talen, kan gezichten scannen vanop 20 meter en verkeersboetes innen. Inwoners kunnen ook misdaden aan hem rapporteren via een touchscreen op zijn borst. En hij draagt een microfoon bij zich waarmee je rechtstreeks in contact komt met een callcenter van de politie.